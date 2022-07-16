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Названа предварительная версия крушения Ан-2 на Кубани

ТАСС: в качестве версии крушения Ан-2 на Кубани рассматривается ошибка пилотирования

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В качестве предварительной версии самолета Ан-2 на Кубани рассматривается ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В качестве версии рассматривается ошибка пилотирования при заходе на посадку, пилоты могли снизится ниже глиссады», — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-2 разбился вечером в пятницу, 15 июля, в Новокубанском районе Краснодарского края разбился. По данным управления МЧС региона, два человека погибли. В ведомстве указали, что самолет потерпел крушение в результате столкновения с ЛЭП, разрушений на земле нет, на месте работают экстренные службы.

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Марина Совина
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