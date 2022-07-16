Раскрыта опасность бесплатных SIM-карт

Директор компании «ИТ-Резерв» Мясоедов: бесплатные SIM-карты несут в себе множество рисков

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов раскрыл опасность бесплатных SIM-карт в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, SIM-карты, которые люди получают бесплатно, особенно с рук или в «серых» салонах связи, несут в себе множество рисков с точки зрения безопасности данных. Он отметил, что такие SIM-карты не регистрируют на реального абонента, однако по закону это необходимо делать. Эксперт сообщил, что их оформляют на неизвестных индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц.

Мясоедов предупредил, что это опасно, так как реальный собственник SIM-карты по закону может вернуть свой номер, и таким образом начнет получать ваши звонки и сообщения, а также коды доступа к банк-клиентам.

Кроме того, ИП или компания, на которую оформлялась SIM-карта, может закрыться, и тогда автоматически будет приостановлен действующий контракт.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил россиян, что чат-боты в мессенджере Telegram могут красть личные данные. «С точки зрения передачи информации чат-бот — такой же механизм взаимодействия с пользователем, как форма заполнения данных на сайте. В этой сфере, как и в любой другой, есть мошенники, которые пытаются нажиться на пользователях», — сообщил Галов.