Раскрыта опасность сна с включенным телевизором

Врач Лебедева: сон с включенным светом и телевизором грозит ожирением и диабетом

Врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Дарья Лебедева заявила, что сон с включенным светом и работающим телевизором грозит негативными последствиями для организма. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.

Медик раскрыла опасность сна с включенным телевизором и заявила, что подобные попытки отдыха нарушают биологические часы. В результате этого человек испытывает трудности с засыпанием и пробуждением. Неполноценный сон грозит ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Отсутствие качественного сна может приводить к плачевным последствиям. Увеличивается выработка грелина (гормона голода), в результате чего человек хочет больше есть, он набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила Лебедева.

Эксперт добавила, что из-за дефицита качественного отдыха человек ведет нездоровый образ жизни, у него снижается сила воли, увеличивается уровень сонливости и усталости. Ему хочется полежать, съесть быстрый углевод, выпить кофе или энергетик, чтобы взбодриться. «Возникает порочный круг», — предупредила она.

«Примерно треть жизни мы спим и за счет этого восстанавливаем ресурсы нашего организма. Во сне происходит его очистка от различных токсинов, вырабатываются антитела. Без нормального сна у человека нарушается процесс выработки таких важных гормонов, как мелатонин (гормон сна), соматотропин (гормон роста), лептин (гормон, подавляющий аппетит)», — заключила сомнолог.

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