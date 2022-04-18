Названы способы улучшить необходимый для организма глубокий сон

Директор компании по продаже матрасов Адамс предложил принимать ванну для улучшения сна

Генеральный директор компании, занимающейся продажей матрасов и кроватей, объяснил необходимость глубокого сна и назвал способы его улучшить. Об этом он рассказал Metro.

Стив Адамс объяснил, что сон делится на медленный (NREM — non-rapid eye movement) и быстрый (REM — rapid eye movement). Как правило, глубокий сон наступает на последней, третьей стадии медленного сна. Считается, что именно тогда происходят важные для организма процессы: регенерация и рост тканей и выработка важных гормонов, таких как гормон роста и тестостерон. Головной мозг «перезагружается», выводя накопленные за день продукты распада. Кроме того, в этот период происходит перенос информации из краткосрочной памяти в долгосрочную.

Адамс добавил, что в среднем на восьмичасовой сон приходятся два часа глубокого сна, однако организм может регулировать это количество в зависимости от потребностей. Чтобы достаточное время находиться в глубоком сне, Адамс предлагает перед засыпанием принимать теплую расслабляющую ванну, ежедневно в течение 20-30 минут заниматься спортом, а также стараться ложиться и вставать в одно и то же время и в будни, и в выходные дни. Кроме того, он рекомендует отказаться от алкоголя, кофе и гаджетов перед сном и убедиться в том, что в комнате темно.

«Лягте на спину, упритесь ногами в стену и глубоко дышите в течение 10-15 минут перед сном», — посоветовал Адамс. Он заключил, что, помимо этого, улучшить сон помогают травы, такие как лаванда, и витамины, рецепт на которые можно получить у терапевта.

Ранее сообщалось, что профессор медицины сна Оксфордского университета Колин Эспи дал три совета, помогающие быстрее засыпать и лучше высыпаться. Эксперт считает, что самое важное — подобрать правильный режим сна.