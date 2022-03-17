Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Профессор медицины сна дал три помогающих быстрее засыпать совета

Профессор Колин Эспи объяснил важность правильного режима сна

Фото: Jp Valery / Unsplash

Профессор медицины сна Оксфордского университета Колин Эспи дал три совета, помогающие быстрее засыпать и лучше высыпаться. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

Эксперт считает, что самое важное — подобрать правильный режим сна. «Потратьте время на эксперименты и разберитесь в естественных ритмах своего организма, — предлагает он. — Если заставлять себя ложиться слишком рано или оставаться в кровати, когда этого не хочется, результат будет обратным. Это может вызвать стресс и усугубить проблемы со сном».

Материалы по теме:
Не спать! Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Не спать!Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
4 мая
Кошмар наяву Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Кошмар наявуЭти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
2 октября

Эспи объяснил, что существует такое понятие, как эффективность сна. Самой высокой она бывает у людей, которые ложатся и сразу засыпают. Если же половину времени, проведенного в кровати, человек безуспешно пытается заснуть, эффективность сна составляет лишь 50 процентов.

Чтобы ее повысить, Эспи рекомендует не валяться в кровати, если никак не получается заснуть. Вместо этого лучше встать и заняться чем-то расслабляющим и не требующим гаджетов, например, почитать или помедитировать. После этого можно снова попытаться уснуть.

Эксперт рекомендует выработать привычную последовательность действий перед сном и следовать ей каждый вечер. Она может состоять из дыхательных упражнений, отключения синего освещения, испускаемого экранами телефонов и телевизором, расслабления или прослушивания успокаивающей музыки.

Если вечером посвящать минут десять тому, чтобы подвести итоги дня, — например, составив список всего, что нужно сделать завтра, — можно успокоить мечущиеся в голове мысли и уснуть быстрее. Это отличный пример подхода к гигиене сна из когнитивно-поведенческой психотерапии, эффективность которой доказана наукой

Колин Эспипрофессор медицины сна

Ранее гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Байден назвал Путина «смертоносным диктатором»
Премьер Чехии заявил о достижении предела в приеме украинских беженцев
В WhatsApp появится новая функция
Великобритания прекратила налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией
При обстреле Мариуполя со стороны украинских войск были ранены мирные жители
В Подмосковье предложили арендовать землю за рубль
Россиянка попыталась подкупить сотрудника колонии ради мужа
Эрнст вышел из совета директоров МТС
Чемпион «Формулы-1» поддержал Мазепина после разрыва контракта с Haas
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.