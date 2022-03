Профессор медицины сна дал три помогающих быстрее засыпать совета

Профессор Колин Эспи объяснил важность правильного режима сна

Профессор медицины сна Оксфордского университета Колин Эспи дал три совета, помогающие быстрее засыпать и лучше высыпаться. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

Эксперт считает, что самое важное — подобрать правильный режим сна. «Потратьте время на эксперименты и разберитесь в естественных ритмах своего организма, — предлагает он. — Если заставлять себя ложиться слишком рано или оставаться в кровати, когда этого не хочется, результат будет обратным. Это может вызвать стресс и усугубить проблемы со сном».

Эспи объяснил, что существует такое понятие, как эффективность сна. Самой высокой она бывает у людей, которые ложатся и сразу засыпают. Если же половину времени, проведенного в кровати, человек безуспешно пытается заснуть, эффективность сна составляет лишь 50 процентов.

Чтобы ее повысить, Эспи рекомендует не валяться в кровати, если никак не получается заснуть. Вместо этого лучше встать и заняться чем-то расслабляющим и не требующим гаджетов, например, почитать или помедитировать. После этого можно снова попытаться уснуть.

Эксперт рекомендует выработать привычную последовательность действий перед сном и следовать ей каждый вечер. Она может состоять из дыхательных упражнений, отключения синего освещения, испускаемого экранами телефонов и телевизором, расслабления или прослушивания успокаивающей музыки.

Если вечером посвящать минут десять тому, чтобы подвести итоги дня, — например, составив список всего, что нужно сделать завтра, — можно успокоить мечущиеся в голове мысли и уснуть быстрее. Это отличный пример подхода к гигиене сна из когнитивно-поведенческой психотерапии, эффективность которой доказана наукой Колин Эспи профессор медицины сна

