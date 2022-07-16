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Блинкен допустил прекращение огня в Йемене на постоянной основе

Госсекретарь США Блинкен считает возможным постоянное прекращение огня в Йемене
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что допускает возможность добиться полного прекращения огня в Йемене, которое будет действовать на постоянной основе, в рамках перемирия, которое действует в стране в настоящее время. Также он считает необходимым приступить к процессу политического урегулирования, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса.

«Госсекретарь Блинкен указал на возможность того, что перемирие позволит обеспечить на всей территории страны прекращение огня на постоянной основе и начать инклюзивное, всеобъемлющее политическое урегулирование под эгидой ООН. Блинкен подчеркнул, что "лишь политическое урегулирование между сторонами в Йемене" может "принести мир и процветание в долгосрочной перспективе в стране"», — сказано в заявлении.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства посетил Японию, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. По его словам, за время своего пребывания на должности главы правительства Абэ сделал больше, чем кто-либо, чтобы вывести отношения между Вашингтоном и Токио на новый уровень.

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Марина Совина
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