Блинкен приехал в Японию из-за убийства Абэ

Госсекретарь США Блинкен приехал в Японию из-за убийства бывшего премьера страны Абэ

Госсекретарь США Энтони Блинкен изменил маршрут заграничной поездки и приехал в Японию, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Мы, американцы, испытываем потерю вместе с гражданами Японии... За время своего пребывания на должности главы правительства Абэ сделал больше, чем кто-либо еще, чтобы вывести отношения между Соединенными Штатами и Японией на новый уровень», — заявил Блинкен после встречи с нынешним премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Госсекретарь США решил сделать остановку в Японии после того, как стало известно о смерти Абэ (на тот момент Блинкен находился с визитом в Бангкоке). Экс-премьер погиб в результате покушения, произошедшего 8 июля на предвыборном митинге.