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Среда обитания

В российском регионе нашли свалку останков животных

Крупную свалку останков животных нашли у деревни Сабельское Владимирской области

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Александровском районе Владимирской области после мусульманского праздника Курбан-байрам нашли крупную свалку останков животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Пять куч черных пакетов жители российского региона обнаружили 10 июля у деревни Сабельское на обочине проселочной дороги. По словам местного жителя Алексея, в мешках лежали потроха, бараньи головы и копыта. На следующий день на место приехали спасатели, участковый, сотрудники администрации Краснопламенского сельского поселения и санитарные врачи. Они взяли пробы, а останки присыпали хлоркой. Местные власти заявили об отсутствии средств в бюджете на уничтожение особо опасных отходов.

По Сабельской и соседней деревне Мостищево распространился запах гниения, ситуацию усугубила жаркая погода. Специалисты Россельхознадзора предупредили об опасности трупного яда, который по округе могут распространить звери-падальщики. Замглавы сельской администрации Екатерина Семенова сообщила, что ждут ответа для департамента ветеринарии, чтобы утилизировать отходы.

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Местные жители предполагают, что мешки сбросил кто-то из мясников. При этом останки животных обнаруживали и в прошлые годы, причем задолго до мусульманского праздника. В Духовном управлении мусульман Владимирской области категорически отрицают причастность к инциденту. Представители организации заявили, что ритуал жертвоприношения и уничтожение отходов проходят на специализированных бойнях уже более десяти лет. Там подчеркнули, что ислам запрещает подобное обращение с животными и окружающей средой. При этом там указали, что в праздник Курбан-байрам порой совершаются провокации.

Районная администрация уже отчиталась об утилизации останков и очистке местной речки. Первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов призвал верующих обращаться в муфтият и правоохранительные органы, если производители мяса совершают недопустимые с точки зрения как религиозного, так и светского закона действия.

Ранее в Дубенском районе Тульской области нашли незаконный скотомогильник. Обгоревшие останки свиней отправили на экспертизу, чтобы проверить их на наличие опасных инфекций, которые могли распространиться на территории рядом со свалкой.

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Марина Совина
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