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В результате схода грузового поезда погиб россиянин

Один человек погиб при сходе грузового поезда в Тульской области, СКР начал проверку

Фото: Shutterstock

В Тульской области следователи проводят проверку после схода вагонов грузового поезда с рельсов на участке Московской железной дороги, в результате которого погиб один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

В ходе доследственной проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, 16 июля двое мужчин пытались украсть металл, перевозимый грузовым поездом. Они стали сбрасывать груз во время движения состава. На 249 километре перегона станций «Узловая-3-Жданка» фрагмент металла попал под колесную пару. В результате опрокинулись вагоны и погиб мужчина.

Ранее сообщалось, что на Кубани сошли с рельс пять вагонов с газовым конденсатом. В результате ЧП пострадавших нет, угроза экологической безопасности также не представляется.

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Любовь Ширижик
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