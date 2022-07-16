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В Британии назвали способ снизить зависимость от российского газа

Лиз Трасс: Британии надо строить атомные электростанции для снижения зависимости от РФ
Лиз Трасс

Лиз Трасс . Фото: Toby Melville / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Channel 4 назвала способ снизить зависимость от российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода», — подчеркнула она. По ее словам, страна должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов.

Ранее Financial Times сообщал, что многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся. Источники издания указали на то, что крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс.

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Марина Совина
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