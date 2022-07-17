Стало известно об иске Абрамовича к Евросоюзу на 1 миллион долларов

WSJ: бизнесмен Абрамович подал иск против Совета ЕС на $1 млн из-за санкций

Российский бизнесмен Роман Абрамович подал иск против Совета Евросоюза (ЕС) на сумму 1 миллион долларов. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

По данным издания, Абрамович требует от ЕС перевести указанную сумму в благотворительный фонд, который он создал после продажи футбольного клуба «Челси». Таким образом он хочет получить от европейских властей компенсацию ущерба, понесенного им из-за введенных против него санкций на фоне начала российской спецоперации на Украине.

По мнению бизнесмена, введенные в отношении него ограничения нарушают его права, которые ЕС, напротив, должен защищать, поскольку Абрамович является гражданином Португалии.

Помимо Абрамовича, иск к Евросоюзу подал и российский бизнесмен Алишер Усманов вместе с сестрой Гульбахор Исмаиловой. Они надеются оспорить информацию о том, что якобы оказывали содействие российской спецоперации, и получить выплату в размере 20 тысяч долларов на покрытие судебных издержек.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Усманов просил ускорить разбирательство, поскольку из-за санкций у бизнесмена сорвались уже несколько сделок, а трем его компаниям грозит банкротство.

Ранее в июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда российских граждан, так как европейские юристы выяснили, что для введения ограничительных мер не было достаточных оснований.