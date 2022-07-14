В Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда россиян

Bloomberg: в ЕС обсуждают снятие санкций с ряда россиян из-за недостаточных оснований

В Евросоюзе (ЕС) задумались над снятием санкций с ряда российских граждан, так как европейские юристы выяснили, что для введения ограничительных мер не было достаточных оснований. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, на сегодняшний день около 30 человек обратились в суд с требованием исключить их из санкций организации, еще около 10 попросили Евросоюз снять ограничительные меры напрямую.

«Евросоюз обсуждает снятие санкций, которые он ввел против ряда россиян за их вмешательство в войну Москвы на Украине, после того, как юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях», — сказано в сообщении.

Отмечается, что юридическая служба Европейского совета проинформировала постпредов стран Евросоюза, что ряд этих запросов оправдан, так как информация, которую представили находящиеся под санкциями лица, показала, что доказательства, которые лежали в основе ограничений, были «слабыми, старыми и неверными».

Ранее в Евросоюзе заявили, что Европа отменит введенные против России санкции, если российские власти примут решение прекратить проведение специальной военной операции на Украине. По словам источника в Брюсселе, Украина и Европа должны быть уверены в отсутствии угрозы безопасности со стороны России.