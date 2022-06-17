Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ЕС назвали условие для снятия санкций с России

Евросоюз может снять санкции с России в случае прекращения спецоперации на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Европа отменит введенные против России санкции, если российские власти примут решение прекратить проведение специальной военной операции на Украине. Такое условие для снятия ограничений назвал высокопоставленный источник в Евросоюзе (ЕС), которого цитирует РИА Новости.

По словам источника в Брюсселе, Украина и Европа должны быть уверены в отсутствии угрозы безопасности со стороны России. Он отметил, что соблюдение политических и национальных интересов на Украине — дело властей и граждан этой страны.

«Если агрессия прекратится, вся военная техника будет выведена, военные выведены, суверенитет и территориальная целостность будут полностью соблюдаться, если полностью будут остановлены попытки создать новую реальность в Донбассе с политической точки зрения», — уточнил условия источник в ЕС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался на тему снятия санкций с России. По словам канцлера ФРГ, Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. При этом он заявил, что «не может быть и речи о навязанном [Украине] мире».

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Названы цели возможной встречи Путина и Макрона
Россиянам раздадут ценные призы
Названа неочевидная угроза для Байкала
Глава Минфина предупредил об угрозе «заболевания» экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.