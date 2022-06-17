В ЕС назвали условие для снятия санкций с России

Евросоюз может снять санкции с России в случае прекращения спецоперации на Украине

Европа отменит введенные против России санкции, если российские власти примут решение прекратить проведение специальной военной операции на Украине. Такое условие для снятия ограничений назвал высокопоставленный источник в Евросоюзе (ЕС), которого цитирует РИА Новости.

По словам источника в Брюсселе, Украина и Европа должны быть уверены в отсутствии угрозы безопасности со стороны России. Он отметил, что соблюдение политических и национальных интересов на Украине — дело властей и граждан этой страны.

«Если агрессия прекратится, вся военная техника будет выведена, военные выведены, суверенитет и территориальная целостность будут полностью соблюдаться, если полностью будут остановлены попытки создать новую реальность в Донбассе с политической точки зрения», — уточнил условия источник в ЕС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался на тему снятия санкций с России. По словам канцлера ФРГ, Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. При этом он заявил, что «не может быть и речи о навязанном [Украине] мире».