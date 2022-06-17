В ЕС назвали условие для снятия санкций с России
Европа отменит введенные против России санкции, если российские власти примут решение прекратить проведение специальной военной операции на Украине. Такое условие для снятия ограничений назвал высокопоставленный источник в Евросоюзе (ЕС), которого цитирует РИА Новости.
По словам источника в Брюсселе, Украина и Европа должны быть уверены в отсутствии угрозы безопасности со стороны России. Он отметил, что соблюдение политических и национальных интересов на Украине — дело властей и граждан этой страны.
«Если агрессия прекратится, вся военная техника будет выведена, военные выведены, суверенитет и территориальная целостность будут полностью соблюдаться, если полностью будут остановлены попытки создать новую реальность в Донбассе с политической точки зрения», — уточнил условия источник в ЕС.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался на тему снятия санкций с России. По словам канцлера ФРГ, Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. При этом он заявил, что «не может быть и речи о навязанном [Украине] мире».