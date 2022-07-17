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Адвокат экс-сотрудницы Первого канала подтвердил ее задержание

Адвокат Захватов подтвердил задержание экс-сотрудницы Первого канала Овсянниковой
Марина Овсянникова

Марина Овсянникова. Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Адвокат экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов подтвердил ее задержание в беседе с РИА Новости.

По словам Захватова, Овсянникову задержали у нее дома. «Пока не знаем, куда отвезли», — добавил он, предположив, что это связано с одиночным пикетом бывшей сотрудницы телеканала, на который она вышла в Москве несколько дней назад.

О том, что бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержала полиция, стало известно ранее.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить спецоперацию России на Украине. 25 марта суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении журналистки. Экс-сотрудницу Первого канала обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

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Марина Совина
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