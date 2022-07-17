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Ворвавшуюся в эфир экс-сотрудницу Первого канала задержала полиция

Полиция задержала бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову

Фото: Telegram-канал Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержала полиция, сообщается в ее Telegram-канале.

«Марина задержана. Информация о ее местоположение неизвестна», — говорится в сообщении.

В разговоре с РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов не исключил, что это связано с одиночным пикетом Овсянниковой, на который она вышла в Москве несколько дней назад.

Ранее Марина Овсянникова, ворвавшаяся с плакатом в прямой эфир программы «Время», заявила о возвращении в Россию. Она объяснила, что намерена отсудить у бывшего мужа 11-летнюю дочь. Договориться с экс-супругом не получилось, пояснила она.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить спецоперацию России на Украине. 25 марта суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении журналистки. Экс-сотрудницу Первого канала обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

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Ксения Назарова
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