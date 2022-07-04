Ворвавшаяся в эфир экс-сотрудница Первого канала заявила о возвращении в Россию

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила о возвращении в Россию

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся с плакатом в прямой эфир программы «Время», заявила о возвращении в Россию. На своей странице в Twitter она уточнила, что едет туда, чтобы судиться с бывшим мужем.

«Лечу в Москву на суд. Буду бороться за свою 11-летнюю дочь. Она должна жить со мной. (...) Договориться с бывшим мужем, который работает на RT, не получилось», — рассказала Овсянникова.

8 июня экс-сотрудница Первого канала опубликовала в Twitter запись о том, что муж пытается лишить ее родительских прав. В апреле Овсянникова получила работу в немецком издании Die Welt. Журналистка стала внештатным корреспондентом СМИ, освещавшим новости из России и Украины. В июле стало известно о ее увольнении из Die Welt. Как уточнила журналистка, ее трехмесячный контракт со СМИ завершился.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить спецоперацию России на Украине. 25 марта суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении журналистки. Экс-сотрудницу Первого канала обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.