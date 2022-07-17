В США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю»

NI: самой большой и устрашающей субмариной была советская подлодка класса «Акула»

Самые большие в мире и устрашающие субмарины строились не в США, а в Советском союзе, таковым обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками назвал подводную лодку класса «Акула».

По его словам, это российское оружие стало одним из самых грозных «за всю историю». Лодка проекта 941 должна была стать основой советских ядерных сил для сдерживания на море. Она предназначалась для пуска ракет в том числе за Полярным кругом, поэтому корпус был усилен, чтобы проламывать лед.

Также для «Акулы» была разработана новая ракета Р-39, которая обладала достаточной дальностью, чтобы из Арктики нанести удары по любой целит в континентальной части США, пояснил Мизоками.

«Эти левиафаны холодной войны могли уничтожить до 200 целей боевыми зарядами, которые были в шесть раз мощнее бомбы, взорвавшейся над Хиросимой», — добавил он.

Обозреватель отметил, что всего планировалось построить восемь таких субмарин, но удалось создать шесть. После окончания холодной войны их унаследовал флот России. В настоящее время в строю находится одна такая лодка «Дмитрий Донской».

Ранее американское издание The Drive заявило, что атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 позволит Военно-морскому флоту (ВМФ) России «доминировать в Арктике».