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В Греции потерпел крушение самолет украинской авиакомпании

В Греции потерпел крушение самолет украинской авиакомпании семейства «Ан»

Фото: Pexels

В Греции потерпел крушение самолет семейства «Ан» украинской авиакомпании, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ERT. Самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию без пассажиров. На борту воздушного судна находились лишь члены экипажа.

По данным телеканала, пилот предупредил об отказе двигателя, в связи с чем ему дали разрешение совершить аварийную посадку в аэропорту Кавалы, однако самолет пропал с радаров в десяти морских милях к западу от города. Воздушное судно обнаружили возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Пожарные приступили к тушению охваченного пламенем самолета, который упал на кукурузное поле.

Ранее стало известно, что следователи проводят осмотр легкомоторного самолета Ан-2, который потерпел крушение в Краснодарском крае. С места происшествия следователи изъяли образцы топлива, которые направили на экспертизы.

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Марина Совина
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