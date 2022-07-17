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СК возбудил дела против причастных к смерти 10 жителей Донбасса солдат ВСУ

СК России возбудил дела против солдат ВСУ, причастных к смерти 10 жителей Донбасса

Фото: Shutterstock

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела в отношении нескольких солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к смерти десяти мирных жителей в Донбассе. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, следователи установили личности украинских военнослужащих, совершавших преступления в отношении гражданского населения. В частности, речь идет о бойцах 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Дела были возбуждены по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны»). По данным следствия, ставшие фигурантами украинские военные отдавали и исполняли приказы об ударах из тяжелого артиллерийского вооружения по гражданской инфраструктуре в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, Ясиновке и Землянке в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Кременной и Стаханове в Луганской народной республике (ЛНР).

Обстрелы осуществлялись 13, 14 и 16 июля. В результате десять жителей указанных населенных пунктов погибли, еще 24 получили ранения. Кроме того, были повреждены 89 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детский сад и школа.

Как заверили в СК, ведомство продолжит устанавливать личности причастных к обстрелам мирного населения.

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Варвара Кошечкина
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