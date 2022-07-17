Постящихся людей предупредили о возможных последствиях их диеты

Диетолог Кривцова предупредила, что православный пост может привести к набору веса

Терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог Екатерина Кривцова в беседе с Ura.ru предупредила православных людей, которые привыкли поститься, о возможных последствиях той диеты, которой они придерживаются. По ее словам, она может привести к набору лишних килограммов.

«Диета, а точнее православный пост на углеводах — это всегда иллюзия, что человек снижает вес. Все будет зависеть от того, какие продукты он для себя выберет. Зачастую на посту можно набрать вес именно за счет углеводных продуктов со снижением количества белка и даже жировой основы. Такая важная православная вещь, как пост, очень часто может явиться проблемой для людей, толерантных к глюкозе, сахарному диабету второго типа и ожирению», — заявила специалист.

Она добавила, что набору веса также может способствовать резкое снижение калорий. Кривцова подчеркнула, что если человек начал придерживаться диеты, из-за которой он испытывает резкий стресс, то эффект от нее может быть совершенно противоположным, и вес вернется с избытком после прекращения такого питания.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что имбирь может усилить эффект от диеты и ускорить похудение. Он отметил, что при этом стоит соблюдать правильное питание, тренироваться, следить за сном и ежедневно взвешиваться.