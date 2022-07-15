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Диетолог рассказал о неожиданном эффекте имбиря при похудении

Диетолог Гинзбург заявил, что имбирь может усилить эффект от диеты и ускорить похудение

Фото: Shutterstock

Имбирь может усилить эффект от диеты и ускорить похудение, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. О неожиданном эффекте этого растения он рассказал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Гинзбурга, многие люди сталкиваются с трудностями в процессе похудения, а облегчить этот путь может имбирь. «Имбирь может стать хорошим помощником в похудении. Однако стоит соблюдать правильное питание, тренироваться, следить за сном и ежедневно взвешиваться», — отмечает диетолог, напоминая, что нельзя сбросить вес только благодаря одному продукту, не прилагая никаких усилий.

Гинзбург объяснил, что единого установленного правила приема имбиря не существует. По мнению врача, в день человеку достаточно употреблять от десяти до двадцати граммов корня этого растения. «В целом он способствует увеличению обмена веществ и переносимости диет. Однако нет исследований, которые доказывают его эффективность в определенных пропорциях», — заявил диетолог.

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Вводить этот продукт в рацион врач советует с имбирного чая. «Это самый простой и действенный способ. Его легко заварить в домашних условиях, а также приятно пить», — сообщил эксперт. В заключение диетолог предупредил, что имбирь нужно с осторожностью употреблять людям с гастритом и язвой желудка. «Это может усилить болевой синдром, ухудшить результат медикаментозной терапии во время лечения», — отметил Гинзбург.

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Елена Матвиенко
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