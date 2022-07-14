Диетолог назвала способ убрать фастфуд из жизни

Диетолог Нурия Дианова: чтобы отказаться от картошки фри, нужно запекать картофель дома

Чтобы отказаться от фастфуда, необходимо начать самостоятельно готовить вкусные блюда, рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Ее способ убрать фастфуд из жизни приводит издание Ura.ru.

Так, заменить картошку фри она предложила запеченным картофелем. «Например, чтобы уйти от картофеля фри, нужно начать запекать его дома в духовке или покупать запеченный картофель. Не жареный, а именно запеченный, то есть без погружения во фритюр», — объяснила она, порекомендовав добавлять к приему пищи травы, салаты, фрукты, овощные гарниры.

Она также указала на то, что картошка фри — самый вредный вид фастфуда, поскольку в ней содержится слишком много калорий из-за готовки в масле. «Фри — тонко порезанный картофель, по всей площади облепленный корочкой, которая содержит акриламид — вредный компонент для наших почек. Хотя запеченный картофель гораздо слаще, тем более это большой кусок, у него есть площадь внутри, которая не будет обработана», — назвала плюсы запеченного картофеля Дианова.

Кроме того, продолжила диетолог, фастфуд сильно ухудшает состояние кожи у тех, кто страдает акне. «К другим наиболее частым последствиям употребления продуктов быстрого приготовления относится набор веса, панкреатит, холецистит. Также обостряются или впервые дают о себе знать заболевания желудка, желчнокаменная болезнь», — резюмировала врач.

В начале июля стало известно, что в некоторых фирменных ресторанах российского преемника «Макдоналдса» временно не будет картофеля фри. В компании объясняли, что это связано с тем, что прошлый год «в России стал неурожайным» для тех сортов, который использовали рестораны. Также представители «Вкусно — и точка» рассказали, что в последние годы продукты поступали в основном от российских поставщиков, а импорт с других рынков, которые могли бы стать заменой, сейчас невозможен.

Вскоре информацию о нехватке картофеля опроверг Минсельхоз. Ведомство настаивает, что отечественный рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе тем, что используется для изготовления картофеля фри, и оснований для его импорта нет.

Гендиректор сети Олег Пароев пообещал, что картофель фри и картофель по-деревенски вернутся в рестораны «Вкусно — и точка» к концу августа.