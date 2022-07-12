«Вкусно — и точка» назвала сроки возвращения картофеля фри

Гендиректор «Вкусно — и точка» Пароев рассказал о возвращении картофеля фри к концу лета

Картофель фри и картофель по-деревенски вернутся в рестораны «Вкусно — и точка» к концу августа. Такие сроки в комментарии ТАСС назвал гендиректор сети Олег Пароев.

Пароев рассказал, что картофель в России есть, но для фри годится не каждый сорт, а необходимых в стране дефицит. Какое-то время сеть работает на запасах, сколько-то удалось приобрести по итогам переговоров, но для покрытия потребностей предприятий этого не хватило. В сети надеются, что новый урожай закроет проблему и продажа популярных продуктов возобновится.

Глава «Вкусно — и точка» не уточнил, достаточно ли будет картофеля нового урожая для покрытия всей потребности страны в картофеле фри или отменять продажи придется и другим сетям.

Ранее Минсельхоз опроверг данные о недостатке полуфабриката для изготовления картофеля фри. Пресс-служба ведомства объявила, что российский рынок полностью обеспечен им.

Чиновники не объяснили, почему проблемы с продуктом также начала испытывать и другая сеть быстрого питания — KFC. Потребители заметили, что на сайте и в приложении ресторанов больше не отображаются картофель фри и картофель по-деревенски среднего и большого размера.



