Из KFC пропала картошка

Из онлайн-меню KFC исчез картофель фри и по-деревенски больших и средних размеров

Из меню крупной сети быстрого питания KFC исчез ряд позиций — потребители заметили, что на сайте и в приложении ресторанов больше не отображаются картофель фри и картофель по-деревенски среднего и большого размеров. Кроме того, изменения затронули кофе и наггетсы, сообщает «Газета.Ru».

Администратор одного из ресторанов сети рассказал изданию, что компания решила временно вывести средний и большой размеры порции картофеля из продажи. Насчет невозможности заказа кофе и десертов в приложении сотрудница сообщила, что позиции остались в меню, и их можно приобрести непосредственно в ресторане. Однако администратор не указала причины проблем с заказом онлайн.

Ранее в KFC уже пропали хашбрауны — это связано с введением санкций на польскую картошку, сообщает издание. В пресс-службе компании сообщили, что хашбрауны недоступны в сети из-за разрыва логистических цепочек с Польшей, откуда в рестораны поставляли картофель.

Крупные сети быстрого питания начали менять меню на фоне трансформаций на продовольственном рынке. Так, KFC и Burger King постепенно переходят на напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola. В KFC уже наливают колу и лимонады от российской компании. Кола предлагается за 99 рублей в бутылках. В Burger King пока подают только холодный чай, а на части кранов с напитками написано «Здесь просто вода» с припиской «но это не навсегда».