В Burger King и KFC перестали продавать напитки Coca-Cola

РИА Новости: Burger King и KFC начинают переходить на напитки «Черноголовки»

Крупные сети быстрого питания KFC и Burger King начинают переходить на напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola, пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Так, в KFC уже наливают колу от российской компании, а также лимонады. Кола предлагается за 99 рублей в бутылках, а на вкус она «практически не отличается» от традиционной Coca-Cola, отмечает агентство. В Burger King пока подают только холодный чай, а на части кранов с напитками написано «Здесь просто вода» с припиской — "но это не навсегда". Сотрудники при этом утверждают, что в дальнейшем тоже будут продавать продукцию «Черноголовки».

Coca-Cola пока не перестали продавать в заведениях «преемника» McDonald's в России — сети быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Руководитель компании отмечал, что ей удалось сделать определенный запас продукции, однако рано или поздно она кончится.

Поиск альтернативы Coca-Cola начали и рестораны: после ухода компании с российского рынка они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства.

17 июня стало известно, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) приняла решение остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.