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Российские рестораны начали поиск альтернативы Coca-Cola

Рестораны РФ ищут варианты замены Coca-Cola и предлагают лимонад собственного производства

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Российские рестораны начали поиск альтернативы Coca-Cola после решения компании покинуть рынок, они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В компании «Росинтер Ресторанс», которая управляет сетями «IL Патио», «Планета суши», «Шикари», отметили , что в настоящее время запасов Coca-Cola у них достаточно, газировка присутствует в меню, однако рестораторы готовы оперативно вводить иные позиции.

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Управляющий партнер ресторана GIGI Валерия Юсова пояснила, что в настоящее время напиток был закуплен на ближайшие три месяца, а в дальнейшем планируется отслеживать, какие из отечественных аналогов предпочитают клиенты.

Совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас добавил, что заведения сети рассматривают возможность возвращения собственного напитка Black Star Burger Cola, а также ведут переговоры с российскими производителями.

Ряд ресторанов сообщил, что уход Coca-Cola на них никак не отразился, поскольку в меню изначально были представлены лимонады собственного приготовления.

«Необходимо популяризировать наши отечественные напитки, такие как тархун, дюшес, ситро и другие. Также существуют отличные производители домашних компотов и морсов», — подчеркнул владелец и автор концепции ресторана «Дом №8» Партев Гаспарян.

17 июня стало известно, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) приняла решение остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.

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Марина Совина
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