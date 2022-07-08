Минсельхоз поспорил с сетью «Вкусно — и точка» о запасах картофеля в России

Минсельхоз опроверг данные сети «Вкусно — и точка» о нехватке в стране картофеля

Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе тем, что используется для изготовления картофеля фри, и оснований для его импорта нет. Об этом со ссылкой на данные Картофельного союза в своем Telegram-канале сообщил Минсельхоз.

Таким образом ведомство опровергло заявление сети ресторанов «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») о нехватке в России картофеля, необходимого для картофеля фри и картофеля по-деревенски.

Спор связан с тем, что компания объяснила невозможность поставить оба продукта в некоторые точки неурожаем специальных сортов картофеля в России и невозможностью его импорта с зарубежных рынков из-за санкционных ограничений.

В Минсельхозе рассказали, что, помимо имеющихся запасов картофеля, на рынок уже начал поступать новый урожай, что исключает дефицит. Само сообщение пресс-служба ведомства озаглавила как «Картошка есть — и точка».

Между тем проблемы с картофелем начала испытывать и другая сеть быстрого питания — KFC. На сайте и в приложении сети больше не отображаются картофель фри и картофель по-деревенски среднего и большого размера. До этого из-за введения санкций на польский картофель оттуда пропали хашбрауны. Во «Вкусно — и точка» уверены, что подобные сложности ждут и других участников рынка.