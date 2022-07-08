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Из ресторанов российского преемника «Макдоналдса» пропал картофель фри

РБК: в некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В части вновь открытых ресторанов «Вкусно — и точка» временно не будет картофеля фри. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы компании. В некоторых заведениях преемника «Макдоналдса» пропадет и картофель по-деревенски.

Это связано с тем, что прошлый год «в России стал неурожайным» для тех сортов, который использовали рестораны. В компании объяснили, что в последние годы продукты поступали в основном от российских поставщиков, а импорт с других рынков, которые могли бы стать заменой, сейчас невозможен. В полном объеме картошка появится в меню в начале следующего урожайного года, осенью 2022-го. Во «Вкусно — и точка» считают, что подобные сложности ждут и других участников рынка.

Ранее стало известно, что из меню сети быстрого питания KFC исчез ряд позиций — потребители заметили, что на сайте и в приложении ресторанов больше не отображаются картофель фри и картофель по-деревенски среднего и большого размера. Ранее в KFC пропали хашбрауны — это связано с введением санкций на польский картофель.

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Платон Щукин
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