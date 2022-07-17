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В ДНР заявили об освобождении 253 населенных пунктов

В ДНР заявили об освобождении 253 населенных пунктов, подконтрольных ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) заявили об освобождении союзными войсками 253 населенных пунктов. Об этом пишет Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.

Известно, что Вооруженные силы ДНР, ЛНР и РФ продолжают вести операцию по освобождению населенных пунктов, которые ранее находились под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», — сообщает штаб. Утверждается, что войска продолжают продвигаться в сторону Соледара.

Ранее в июле гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перечислили правила получения документов, необходимых для проживания и работы в России. При оформлении на территории страны эти процедуры будет проходить каждый вне зависимости от выбранного правового статуса. Принимаются заявления на временное проживание или оформление вида на жительство, а также на выдачу патента или на получение разрешения на работу.

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Полина Гераскина
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