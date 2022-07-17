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Гражданам ДНР и ЛНР перечислили правила получения документов в России

ТАСС: граждане Украины, ДНР и ЛНР при оформлении документов в России пройдут дактилоскопию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) для получения документов, необходимых для проживания и работы в России, должны пройти дактилоскопическую регистрацию, заполнить анкету и сделать фотографию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

При оформлении в России эти процедуры будет проходить каждый вне зависимости от выбранного правового статуса. Люди могут обратиться в органы внутренних дел. Принимаются заявления на временное проживание или оформление вида на жительство.

Сотрудники примут обращения о выдаче патента или на получения разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста. «А также о предоставлении статуса беженца или временного убежища», — перечислили в пресс-службе правила.

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Марина Совина
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