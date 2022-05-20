В Раде предложили лишать гражданства выехавших в Россию украинцев

В Раде захотели лишать гражданства выехавших в РФ и отказавшихся от мобилизации украинцев

Граждан Украины, которые отказались от мобилизации, а также выехали в Россию или в другую страну и без уважительных причин не вернулись в течение 30 дней, захотели лишать гражданства. С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады из президентской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко. Соответствующий законопроект №7381 был опубликован на сайте украинского парламента.

В документе уточняется, что лишить гражданства в установленном порядке могут тех, кто во время военного положения уехал в страну, «совершающую военную агрессию против Украины», а также военнообязанных, покинувших территорию государства или письменно отказавшихся от призыва. Кроме того, законопроект предлагает запретить получившим повестки менять место жительства без письменного уведомления.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней. Парламентарии потребовали от правительства Украины и СБУ разработать соответствующий законопроект. Инициативу поддержали 70 из 75 присутствовавших на заседании областного совета депутатов.

Ранее в апреле депутат Львовского областного совета от партии «Самопомич» Роман Кизима выступил с инициативой лишать гражданства жителей Украины, владеющих российскими паспортами.