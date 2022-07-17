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Врач развеял популярный миф из детства о жвачке

Гепатолог Вялов заявил, что проглоченная жвачка выходит из организма естественным путем

Фото: Unsplash.com

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в интервью радио Sputnik развеял популярный миф из детства о жвачке. Он заявил, что этот продукт выйдет из организма естественным путем, если его проглотить, и не сможет прилипнуть к стенкам кишечника и навредить организму.

Специалист подчеркнул, что производители при изготовлении закладывают риск проглатывания, однако делать этого не стоит. В большинстве случаев жевательная резинка представляет собой инертное вещество, своеобразную матрицу, в которую включены различные компоненты и наполнители.

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«При пережевывании остается только матрица, которая ни с чем не взаимодействует и абсолютно спокойно проходит через желудочно-кишечный тракт транзитом, ни к чему не прилипает и нигде не задерживается. В итоге жевательная резинка выходит естественным путем», — пояснил Вялов.

Он добавил, что злоупотреблять жвачкой не стоит, поскольку она содержит большое количество сахарозаменителя сорбитола и специальных веществ, которые провоцируют избыточный рост бактерий в кишечнике. В результате возникает газообразование, вздутие и иные неприятные ощущения.

Ранее врач-диетолог Лорен Манакер рассказала, что жевательная резинка, помимо избавления от неприятного запаха изо рта, имеет ряд скрытых преимуществ для здоровья, в том числе снижает тягу к сладкому и подавляет аппетит.

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Марина Совина
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