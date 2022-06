Диетолог назвала четыре скрытых преимущества жевательной резинки для здоровья

Диетолог Манакер посоветовала жевать жевательную резинку, чтобы обуздать тягу к сладкому

Жевательная резинка, помимо избавления от неприятного запаха изо рта, имеет ряд скрытых преимуществ для здоровья, заявила врач-диетолог Лорен Манакер. Она перечислила изданию Eat This, Not That! четыре самых неожиданных из них.

Первым неожиданным полезным свойством жевания жвачки специалистка назвала снижение тяги к сладкому и подавление аппетита. Она посоветовала жевать ее в течение непродолжительного времени всем, кто пытается контролировать вес, но не может обуздать свою любовь к десертам после приема пищи.

Также Манакер уверяет, что использование жевательной резинки без сахара после еды станет отличным средством для профилактики кариеса, так как она довольно эффективно удаляет зубной налет и остатки пищи. Кроме того, «жевание увеличивает выработку слюны, которая поможет "смыть" бактерии, вызывающие кариес», пояснила она.

По словам диетолога, жевательная резинка с ксилитом способна снизить риск возникновения ушных инфекций. Врач пояснила, что ксилит в жвачке используется в качестве заменителя сахара, и это вещество может воздействовать на бактерии, которые провоцируют развитие болезненных состояний в ушах.

В качестве последнего скрытого полезного свойства жевательной резинки Манакер назвала стимуляцию работы кишечника. «Если вы перенесли операцию на желудочно-кишечном тракте или операцию, которая затрагивает эту область тела (например, кесарево сечение), функционирование кишечника может нормализоваться быстрее, если вы будете жевать жевательную резинку без сахара несколько раз в день после операции», — подытожила она.

Ранее травматолог-ортопед Александр Погольша назвал россиянам распространенные причины боли в пояснице. По его словам, дискомфортные ощущения могут вызывать, в частности, проблемы с позвоночником или заболевания почек.