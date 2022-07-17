Российская певица Ханна попала в ДТП

Певица Ханна попала в ДТП с фурой по дороге из Липецка в Москву

Российская певица Анна Иванова (выступает под сценическим псевдонимом Ханна) попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге из Липецка в Москву. Об этом сообщает Life со ссылкой на социальные сети артистки.

По словам Ханны, около четырех часов утра на полосу, по которой ехал автомобиль с ней, вылетела фура с уснувшим водителем. «Мы на скорости въехали в отбойник и проехали так пару метров, водитель фуры, конечно же, сразу проснулся и помчался дальше со скоростью света», — рассказала Ханна.

Певица не пострадала в ДТП, ей пришлось вызвать другую машину, чтобы добраться до дома.

Ранее сообщалось, что автобус с музыкальной группой «Земляне», возвращавшейся с концерта ко Дню России в Херсоне, попал в аварию на плохо освещенной трассе. По словам солиста Андрея Храмова, их водитель, вероятно, уснул за рулем.