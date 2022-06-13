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Группа «Земляне» попала в аварию на обратном пути из Херсона

Автобус с группой «Земляне» попал в аварию, возвращаясь с концерта ко Дню России в Херсоне

Кадр: НТВ

Автобус с музыкальной группой «Земляне» попал в аварию на плохо освещенной трассе, возвращаясь с концерта ко Дню России в Херсоне. Об этом сообщает «Подъем».

По словам солиста Андрея Храмова, их водитель, вероятно, уснул за рулем. В салоне машины находились около 20 человек, в том числе и группа СПБ. В результате ДТП никто не пострадал.

«Скорее всего, либо водитель заснул наш, либо не справился с управлением. Мы буквально пролетели дорогу, пролетели сквозь трассу и чуть на столб не налетели, а люди, естественно, неслись по этой трассе. Слава богу, фура — молодец водитель — притормозила. Было бы очень печально, потому что он прямо в серединку [автобуса] летел», — рассказал Храмов.

Ранее в Сочи экскурсионный автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пострадали 20 человек. Четверо госпитализированы, два из них с переломами ноги. Всего в автобусе находились 32 человека: водитель, экскурсовод и 30 туристов, среди них шесть детей в возрасте до 12 лет. Дети при столкновении не пострадали.

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Виктория Кондратьева
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