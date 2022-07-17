Минобороны заявило об уничтожении склада переданных Киеву НАТО ракет Harpoon

Генерал Конашенков заявил об ликвидации в Одессе склада переданных ВСУ НАТО ракет Harpoon

В Одессе ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России был уничтожен склад переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) НАТО противокорабельных ракет Harpoon. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, Киев разместил ракеты в одном из промышленных предприятий города.

Согласно уточненным данным Минобороны от 17 июля, с начала спецоперации на Украине были уничтожены 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня и 3151 орудие полевой артиллерии ВСУ.

12 июля Минобороны России показало на видео уничтожение высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» американских пусковых установок Harpoon в районе села Березань в Одесской области.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

