Хайди Клум станцевала в мини-юбке с виднеющимися стрингами

Немецкая супермодель Хайди Клум показала стройную фигуру в мини-юбке

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум станцевала в откровенном образе. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В размещенном ролике манекенщица показала стройную фигуру и рельефный пресс под композицию Light My Fire певицы Гвен Стефани. Клум надела черную мини-юбку на заниженной талии с виднеющимися из-под нее трусами-стрингами. Дополнили образ короткий топ с декольте, крупные солнцезащитные очки-маска с темными линзами и большая плетеная сумка.

Упомянутое видео набрало более 570 тысяч просмотров, при этом возможность комментирования знаменитость предпочла ограничить.

В июне 18-летняя дочь супермодели Хайди Клум Лени снялась в пляжном образе и восхитила фанатов. Манекенщица опубликовала серию кадров, на которых позировала в розовом бикини с цветочным принтом бренда Frankies Bikinis стоимостью 175 долларов (около девяти тысяч рублей). «Мама и дочка — шикарные девушки», — писали поклонники в комментариях.