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Байден разозлил британцев комментарием о притеснении ирландцев

Экс-советник Тэтчер назвал антибританские комментарии президента США Байдена позорными

Фото: Evan Vucci / AP

Комментарии президента США Байдена о притеснении ирландцев-католиков со стороны британцев демонстрируют его невежество и напоминают о его резкой антибританской позиции. Так заявление американского лидера прокомментировал советник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер в личном Twitter-аккаунте.

«Позорные антибританские комментарии Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США — не друг Великобритании», — написал он. Так советник отреагировал на рассказ американского президента во время встречи с лидерами Палестины, который так разозлил Гардинера.

Во время встречи Байден решил напомнить о непростой судьбе жителей страны и назвал судьбу его ирландских предков и палестинцев схожей.« У моей семьи ирландско-американское происхождение. У нас длинная история с Великобританией и их отношением к ирландцам-католикам на протяжении <…> 400 лет, которая мало отличается от истории палестинского народа», — рассказал президент.

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Ранее американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Байден слишком сильно заискивал перед Саудовской Аравией, прося страну увеличить поставки нефти. По его мнению, никто, кроме администрации Байдена, не виноват в повышении цен на газ. Пол заявил, что «все, что сделала администрация Байдена, сводилось к сокращению предложения», в то время как спрос оставался высоким. Вместе с тем сенатор подчеркнул, что в США достаточно нефти, чтобы обеспечить независимость страны на ближайшие 100 лет.

Ирландцы подвергались британским гонениям на протяжении восьми веков. В течение этого периода на территории Ирландии регулярно вспыхивали восстания на религиозной и продовольственной почве, которые жестоко подавлялись. Также известно, что британские власти искусственно создавали ситуацию голодомора, вывозя подавляющее большинство сельскохозяйственной продукции Ирландии.

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Виктория Кондратьева
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