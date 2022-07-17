Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский сенатор обвинил Байдена в заискивании перед Саудовской Аравией

Сенатор США Рэнд Пол заявил, что Байден заискивал перед Саудовской Аравией

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден слишком сильно заискивал перед Саудовской Аравией, прося страну увеличить поставки нефти. В этом его обвинил американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Его слова приводит Daily Mail.

«Вместо того чтобы ехать в Саудовскую Аравию, он [Байден] должен отправиться в Техас или Северную Дакоту, и он должен вести речь о том, чтобы просить нашу страну увеличить поставки [нефти], а не умолять саудовцев и кланяться перед ними, прося их увеличить поставки», — заявил Пол.

По его мнению, никто, кроме администрации Байдена, не виноват в повышении цен на газ. Пол заявил, что «все, что сделала администрация Байдена, сводилось к сокращению предложения», в то время как спрос оставался высоким. Вместе с тем сенатор подчеркнул, что в США достаточно нефти, чтобы обеспечить независимость страны на ближайшие 100 лет. Он также предложил начать стимулировать производство в Америке.

Граждане США также выступили против политики президента. Согласно опросу, 55 избирателей не одобряют стратегию Байдена в американо-саудовских отношениях. Сенатор Берни Сандерс также заявил, что Байдену не следовало ехать в Саудовскую Аравию, отметив, что он «вознаградил» страну за плохое поведение, совершив эту поездку.

16 июля Байден завершил первое турне в качестве президента на Ближний Восток. По итогам поездки он заявил, что представители США и Саудовской Аравии обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Лазейку Евросоюза в проекте антироссийских санкций на покупку золота объяснили
Еще один британский наемник попал в плен в ДНР
Белорусская армия вооружится С-400
Названа наиболее распространенная причина смерти россиян
Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России
Ворвавшуюся в эфир экс-сотрудницу Первого канала задержала полиция
Тренер оценил готовность Макгрегора к возвращению в UFC
Байден разозлил британцев комментарием о притеснении ирландцев
Диетолог призвала к осторожности в употреблении кисломолочных продуктов
Американский сенатор обвинил Байдена в заискивании перед Саудовской Аравией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.