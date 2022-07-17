Брошенный пункт элитной бригады ВСУ в Лисичанске попал на видео

Военкор Левин: бригада ВСУ использовала жилые дома в Лисичанске как опорные пункты обороны

Элитная 79-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовала жилые дома в Лисичанске в качестве опорных пунктов обороны, на брошенных позициях осталась экипировка, провизия и боеприпасы для стрелкового оружия, последствия их отступления из города попали на видео. Об этом сообщил военкор «Известий» Даниил Левин.

«[Вот бывшие] пункты националистов в многоэтажках, где еще оставались мирные [жители]. Здесь, например, обустроилась [79] десантно-штурмовая бригада, считающаяся элитной. Но только когда они убегали из Лисичанска, то оставляли не только провизию, но и патроны», — рассказал журналист.

Также на видео запечатлены результаты артиллерийских обстрелов ВСУ после бегства украинских частей из города. «Снаряд попал в соседскую квартиру, все вместе спасали ее. Это было 21 июня. С другого края попал снаряд, там обвалилась плита с пятого этажа на четвертый, потом еще горело тоже», — рассказала одна из жительниц Лисичанска.

Ранее Минобороны России сообщило, что стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которая находилась в подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, дезертировала из населенного пункта Верхнекаменское на территории Донецкой народной республики (ДНР).