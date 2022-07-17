Минобороны сообщило о дезертирстве стрелковой роты ВСУ в ДНР

Минобороны заявило, что стрелковая рота 58-го батальона ВСУ дезертировала в полном составе

Стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находилась в подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, дезертировала. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, указанная рота находилась близ населенного пункта Верхнекаменское на территории Донецкой народной республики (ДНР). Однако на фоне значительных потерь, которые несут ВСУ, подразделение покинуло свои позиции и убыло в неизвестном направлении.

В конце июня сообщалось, что бойцы батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ дезертировали в Луганской народной республике (ЛНР) после потери более 60 процентов личного состава.

Позже Минобороны сообщило, что в действующих на лисичанском направлении подразделениях ВСУ сложилась критическая ситуация с продовольствием, на фоне которой фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих.