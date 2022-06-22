Минобороны заявило о дезертирстве бойцов 57-й бригады ВСУ

Минобороны России заявило о дезертирстве бойцов 57-й бригады ВСУ в ЛНР

Бойцы из батальона 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины дезертировали в Луганской народной республике (ЛНР) после потери более 60 процентов личного состава. Об этом заявил журналистам в среду, 22 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что украинские солдаты самовольно оставили все занимаемые позиции и отказались выполнять приказы командования в населенных пунктах Горское, Подлесное, Врубовка ЛНР.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что за минувшие сутки удалось уничтожить 500 бойцов из 59-й механизированной бригады ВСУ на заводе «Океан» под Николаевом. В ведомстве добавили, что в цехах завода находилась украинская военная техника и вооружение.

Ранее российское военное ведомство отчиталось об ударах по украинскому военному аэродрому «Школьный» российскими крылатыми ракетами «Оникс». На аэродроме находились беспилотники ВСУ «Байрактар-ТБ2».