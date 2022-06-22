Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о дезертирстве бойцов 57-й бригады ВСУ

Минобороны России заявило о дезертирстве бойцов 57-й бригады ВСУ в ЛНР

Фото: Serhii Hudak / Reuters

Бойцы из батальона 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины дезертировали в Луганской народной республике (ЛНР) после потери более 60 процентов личного состава. Об этом заявил журналистам в среду, 22 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что украинские солдаты самовольно оставили все занимаемые позиции и отказались выполнять приказы командования в населенных пунктах Горское, Подлесное, Врубовка ЛНР.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022

Кроме того, в Минобороны рассказали, что за минувшие сутки удалось уничтожить 500 бойцов из 59-й механизированной бригады ВСУ на заводе «Океан» под Николаевом. В ведомстве добавили, что в цехах завода находилась украинская военная техника и вооружение.

Ранее российское военное ведомство отчиталось об ударах по украинскому военному аэродрому «Школьный» российскими крылатыми ракетами «Оникс». На аэродроме находились беспилотники ВСУ «Байрактар-ТБ2».

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российский нефтяной завод у границы с Украиной атаковали дроны
Появились подробности о взрыве снаряда в российской военной части
В Госдуме спрогнозировали изменение цен на технику при «сером» импорте
Исполнительница хита 80-х раскрыла размер своей пенсии
В Минспорта пообещали добиваться возвращения россиян на международные турниры
IKEA проведет закрытую распродажу
Китай запретил России использовать иностранные самолеты для перевозки грузов
Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в российской воинской части
Названа самая красивая женщина в мире
Стало известно о планах предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.