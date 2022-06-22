Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе

Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на Николаевском заводе «Океан»

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по цехам Николаевского судостроительного завода «Океан», в результате уничтожены до 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российские войска уничтожили до 500 военных 59-й механизированной бригады ВСУ. В цехах завода также находилась украинская военная техника и вооружение.

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ несут значительные потери. Так, украинские военные 57-й мотопехотной бригады, которые участвовали в боевых действиях в районе населенных пунктов Горское, Подлесное и Врубовка в Луганской народной республике (ЛНР), потеряли более 60 процентов личного состава. По утверждению министерства, бойцы ВСУ отказались выполнять приказ командования и оставили свои позиции.

Накануне ведомство отчиталось об ударах по украинскому военному аэродрому «Школьный» российскими крылатыми ракетами «Оникс». На аэродроме находились беспилотники ВСУ «Байрактар-ТБ2».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей ДНР и ЛНР. 21 июня глава государства заявил, что российские военные на Донбассе отстаивают право страны на суверенное развитие и действуют как настоящие герои.