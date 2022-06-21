Минобороны доложило об ударах по военному аэродрому около Одессы

Минобороны отчиталось об ударе ракетами «Оникс» по военному аэродрому Школьный у Одессы

Российскими крылатыми ракетами «Оникс» были нанесены удары по украинскому военному аэродрому Школьный. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что военный аэродром располагался в районе Одессы. На нем, по данным оборонного ведомства, находились беспилотники «Байрактар-ТБ2» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны заявили, что удар по аэродрому был нанесен в ответ на диверсии Киева — до этого ВСУ атаковали противокорабельными ракетами и беспилотником газодобывающие платформы в Черном море.

Накануне оборонное ведомство отчиталось об ударах по аэродрому Арциз в Одесской области — они были нанесены с помощью российского берегового комплекса «Бастион».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей ДНР и ЛНР. 21 июня глава государства, оценивая действия российских военных на Донбассе, заявил, что они отстаивают право страны на суверенное развитие и действуют как настоящие герои.