Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине

Минобороны заявило об ударе ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» нанес удар по аэродрому Арциз в Одесской области Украины. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточной ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar ТВ2, а также два аппарата этого комплекса.

Кроме того, российские военные поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и 12 артиллерийских взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Также в районе населенного пункта Подгорное были уничтожены две гаубицы М777.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине Вооруженными силами (ВС) России были уничтожены 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, 3731 единица автомобильной спецтехники, 576 боевых машин РСЗО, 3696 бронемашин, 345 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1260 беспилотников, 132 вертолета и 208 самолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры удара РСЗО «Смерч» по замаскированному аэродрому ВСУ. В Минобороны рассказали, что он использовался как склад боеприпасов и военной техники.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В России пригрозили Литве «очень жесткими» действиями из-за блокады Калининграда
Россиянкам назвали популярные пластические и косметологические процедуры
Россиян предупредили о нехватке мест в Дагестане для толп туристов
Соперник Медведева назвал его лучшим игроком мира
Эксперты напомнили об опасных последствиях употребления кофе
Минобороны доложило о значительных потерях ВСУ
Внезапное решение сделало мужчину богатым
Генерала ВКС Кобана осудили на пять лет за взятку и лишили звания
Минобороны России заявило о сотнях уклонистов и симулянтов в рядах ВСУ
Стало известно об ухудшении здоровья Михаила Горбачева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.