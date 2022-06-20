Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине

Минобороны заявило об ударе ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области Украины

Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» нанес удар по аэродрому Арциз в Одесской области Украины. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточной ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar ТВ2, а также два аппарата этого комплекса.

Кроме того, российские военные поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и 12 артиллерийских взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Также в районе населенного пункта Подгорное были уничтожены две гаубицы М777.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине Вооруженными силами (ВС) России были уничтожены 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, 3731 единица автомобильной спецтехники, 576 боевых машин РСЗО, 3696 бронемашин, 345 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1260 беспилотников, 132 вертолета и 208 самолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры удара РСЗО «Смерч» по замаскированному аэродрому ВСУ. В Минобороны рассказали, что он использовался как склад боеприпасов и военной техники.