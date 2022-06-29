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Минобороны заявило о голоде и дезертирстве в рядах ВСУ

Минобороны заявило о многочисленных случаях дезертирства украинских бойцов из-за голода

Фото: Edgar Su / Reuters

В действующих на Лисичанском направлении подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих. Об этом в среду, 29 июня, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что речь идет о подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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