Минобороны России заявило о большом количестве дезертиров среди военных ВСУ

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины имеется большое количество дезертиров. Такие данные приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.

Согласно данным российского военного ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении.

Первые семь файлов опубликованных данных содержат информацию о потерях воинской части 3057, в состав которой входит националистическая группировка «Азов». Все списки составлены на украинском языке. В них указывается фамилия, имя и отечество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела, либо характер полученной травмы и диагноз.

