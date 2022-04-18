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Минобороны РФ заявило о большом количестве дезертиров среди украинских военных

Минобороны России заявило о большом количестве дезертиров среди военных ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины имеется большое количество дезертиров. Такие данные приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.

Согласно данным российского военного ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении.

Первые семь файлов опубликованных данных содержат информацию о потерях воинской части 3057, в состав которой входит националистическая группировка «Азов». Все списки составлены на украинском языке. В них указывается фамилия, имя и отечество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела, либо характер полученной травмы и диагноз.

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Варвара Кошечкина
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