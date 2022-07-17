ЛНР заявила о планах передать фрагменты РСЗО HIMARS в СК России

ЛНР передаст фрагменты РСЗО HIMARS в СК РФ в доказательство преступлений Киева

В Луганской народной республике (ЛНР) заявили о планах передать Следственному комитету (СК) России фрагменты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) в доказательство военных преступлений Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Алексея Гетманского.

Представительство ЛНР объявило, что найденные в Алчевске фрагменты вооружения американского производства будут предоставлены СК при необходимости. Известно, что в субботу, 16 июля, украинские войска обстреляли город из упомянутых ракетных установок. В результате нанесенных ударов погибли два человека.

«Мы взаимодействуем со Следственным комитетом Российской Федерации, мы оказываем им помощь в изъятии с места происшествия фрагментов и осколков. Когда уже будет суд и вершиться трибунал над украинскими преступниками, это все будет доказательная база», — отметил офицер представительства.

Ранее в июле Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военнослужащими. Цель была ликвидирована с помощью высокоточного оружия наземного базирования.