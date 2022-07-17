Россияне заинтересовались услугами турагентств

«Известия»: россияне в 1,5 раза чаще покупали путевки в турагентствах в июне 2022 года

Россияне стали чаще пользоваться услугами туристических агентств. За июнь 2022 года жители страны в 1,5 раза чаще покупали путевки у компаний по сравнению с прошлогодним показателем, пишут «Известия», ссылаясь на сведения «МТС банка».

За год число транзакций клиентов турагентств увеличилось на 56 процентов, а средний чек за путешествие вырос на 23 процента. Россияне стали в четыре раза чаще отдыхать в Турции, и в два раза — в Казахстане.

«В топ-10 самых популярных у россиян стран в июне 2022 года вошли Объединенные Арабские Эмираты и Грузия, которые вытеснили Кипр и Германию», — добавил представитель организации.

Аналитики предположили, что интерес к услугам турагентств вырос потому, что стало труднее самостоятельно бронировать жилье за рубежом из-за санкций, введенных Visa и MasterCard, а также иностранными сервисами для отдыха. Руководитель проекта Conent-Review Сергей Половников добавил, что покупатели туров теперь больше знают о возможности получить туристический кешбэк при оплате поездки по карте «Мир».

«В целом путешествия за рубеж сейчас дорожают — в первую очередь, из-за нестабильности курсов валют и увеличения стоимости авиабилетов», — подчеркнул он.

Ранее в России предложили создать государственную туркомпанию. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.