Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне заинтересовались услугами турагентств

«Известия»: россияне в 1,5 раза чаще покупали путевки в турагентствах в июне 2022 года

Фото: Unsplash

Россияне стали чаще пользоваться услугами туристических агентств. За июнь 2022 года жители страны в 1,5 раза чаще покупали путевки у компаний по сравнению с прошлогодним показателем, пишут «Известия», ссылаясь на сведения «МТС банка».

За год число транзакций клиентов турагентств увеличилось на 56 процентов, а средний чек за путешествие вырос на 23 процента. Россияне стали в четыре раза чаще отдыхать в Турции, и в два раза — в Казахстане.

«В топ-10 самых популярных у россиян стран в июне 2022 года вошли Объединенные Арабские Эмираты и Грузия, которые вытеснили Кипр и Германию», — добавил представитель организации.

Аналитики предположили, что интерес к услугам турагентств вырос потому, что стало труднее самостоятельно бронировать жилье за рубежом из-за санкций, введенных Visa и MasterCard, а также иностранными сервисами для отдыха. Руководитель проекта Conent-Review Сергей Половников добавил, что покупатели туров теперь больше знают о возможности получить туристический кешбэк при оплате поездки по карте «Мир».

«В целом путешествия за рубеж сейчас дорожают — в первую очередь, из-за нестабильности курсов валют и увеличения стоимости авиабилетов», — подчеркнул он.

Ранее в России предложили создать государственную туркомпанию. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде прокомментировали угрозы Киева атаковать Крымский мост
Байден ответил на вопрос о разговоре с принцем Саудовской Аравии
Компания Boeing оценила последствия ухода из России
В сети вспомнили обрушившийся на Москву в 1998 году ураган
В России оценили визит Байдена в Саудовскую Аравию
Зеленского призвали вывести войска из Запорожья
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В России ответили на слова Блэра об окончании господства Запада
Стали известны новые подробности убийства японского премьера Абэ
США заявили о пропавшем желании стран Ближнего Востока укреплять связи с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.