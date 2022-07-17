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Американская модель появилась на публике с оголенной грудью

Американская модель Николь Петри вышла в свет в платье-сетке на голое тело

Фото: Aaron Davidson / Getty Images

Американская бикини-модель Николь Петри появилась на публике в откровенном наряде на голое тело. Соответствующие снимки опубликовал Express.

Так, 28-летняя манекенщица была приглашена на вечеринку, организованную мужским журналом Maxim в Майами, Флорида, по случаю номинирования «100 самых горячих женщин года».

Для светского мероприятия девушка выбрала короткое платье-майку из серебристой сетки с мерцающим люрексом. К наряду были подобраны черные стринги, туфли на каблуке и серьги-кисти. При этом 28-летняя манекенщица предпочла выйти на красную дорожку без бюстгальтера, полностью оголив грудь. На лицо Петри был нанесен легкий макияж со стрелками и нюдовой помадой. Волосы модели были собраны в хвост.

В мае английская аристократка леди Виктория Харви случайно показала грудь, позируя на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. 45-летняя светская львица появилась на мероприятии в наряде, созданном дизайнером Скоттом Хенсалом. Платье отличали крупные разрезы по бокам и лиф на тонких бретелях, выполненный из легкой блестящей ткани. Во время съемки наряд оголил грудь Харви перед фотографами.

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Полина Гераскина
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